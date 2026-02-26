ウクライナのゼレンスキー大統領はアメリカのトランプ大統領と電話会談し、ロシアも交えた3者協議が来月初旬に開かれる見通しだと明らかにしました。ゼレンスキー大統領は25日、SNSで、アメリカのトランプ大統領と電話会談し、ロシアとの和平交渉をめぐるアメリカの協力に謝意を示しました。そのうえで、来月初旬にロシアも交えた3か国の高官による協議が開かれる見通しであることを明らかにしました。ゼレンスキー氏は次回の3者協