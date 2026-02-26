パラマウントのスタジオ＝昨年12月、米ロサンゼルス（ゲッティ＝共同）【ニューヨーク共同】米メディア大手ワーナー・ブラザース・ディスカバリー（WBD）に買収を提案しているパラマウント・スカイダンスが25日発表した2025年10〜12月期決算は、純損益が5億7300万ドル（約900億円）の赤字となった。前身会社の前年同期は2億2400万ドルの赤字だった。映画製作会社スカイダンス・メディアとの統合に伴うリストラ費用が響いたとみ