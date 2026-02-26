無印良品から、朝と夜のスキンケアを時短で手軽にできる新作シートマスクが登場します。忙しい朝や疲れた夜でも、貼るだけでケアが完了する便利なアイテムです。洗顔から保湿までできる朝用マスクと、オールインワンタイプの夜用マスクの2種類をラインナップ。毎日のスキンケアをもっとシンプルに整えたい方にぴったりのアイテムです♡ 朝夜で使い分ける時短マスク 今回発売されるのは、朝用と夜用それぞれの