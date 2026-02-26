米上下両院合同会議で一般教書演説に立つトランプ大統領＝24日、ワシントン（ゲッティ＝共同）【ワシントン共同】トランプ米大統領は25日、自身が24日に行った一般教書演説でやじを飛ばした野党民主党の女性下院議員オマル氏とタリーブ氏について「精神を病んでいる」などと不適切な表現を用いてののしり「わが国にとって害悪だ」と交流サイト（SNS）に投稿した。オマル氏は元ソマリア難民で、タリーブ氏はパレスチナ系。トラ