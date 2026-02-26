警察庁は26日、2025年に摘発・補導された20歳未満の統計を明らかにした。不正に入手したIDやパスワードで企業のサーバーにアクセスするなどして不正アクセス禁止法違反事件で摘発されたのは81人（前年比9人増）で増加傾向にあり、約7割は中高生だった。オンラインカジノを利用して摘発・補導されたのは27人（同24人増）で、そのうち中高生は21人だった。