7人組グループ・BTSが表紙に登場する、28日発売の『GQ JAPAN』4月号増刊 特別表紙版（コンデナスト・ジャパン）の発売前重版が決定した。【写真】除隊後…7人完全体で集合したBTS活動休止後、7人全員がそろって表紙を飾るのは本号が初めてとなる。待望のカムバックに大きな期待が寄せられるなか、表紙解禁直後から予約が殺到し、発売前の重版が決定。それぞれソロ活動で大きな成功を収め、アーティストとして、また人間とし