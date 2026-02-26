けさ（26日）早く、横浜市鶴見区で乗用車2台が衝突する事故がありました。事故を起こした車の運転手は現場から立ち去っていて、警察は当て逃げ事件として捜査しています。きょう午前5時20分ごろ、鶴見区矢向の県道で「乗用車同士の事故で乗用車が大破している」と目撃した人から110番通報がありました。警察によりますと、片側2車線の直線道路を走っていた普通乗用車が道路左側の歩道に乗り上げて電柱などにぶつかったあと、そのは