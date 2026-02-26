「うまい話には裏がある」そうわかっていても、もしかして得できるかもと思うと、冷静を欠いてしまうもの。しかし、家という人生最大の買い物をするときには、最大限の注意を払わなければなりません。本記事では、永峰英太郎氏による書籍『人はこんなことで破産してしまうのか！』（三笠書房）より一部を抜粋・再編集し、営業マンの甘い言葉に心を動かされて“地獄”を見ることになった夫婦の事例を見ていきます。営業マン「賃貸の