スズキのスライドドアワゴンスズキの軽ワゴン「ワゴンR」の人気を再燃させたのが、スライドドアを備えた派生車として2021年にデビューした「ワゴンRスマイル」です。そして2024年12月にワゴンRスマイルが大幅に一部改良され、さらに魅力的になったと評判になっています。【画像】超カッコいい！ これがスライドドア「ワゴンR」です！（30枚以上）どのようなモデルなのでしょうか。同社の「ワゴンR」譲りの広い室内空間と高