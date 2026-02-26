こんにちは、ガクミカ取材班の学生記者で福岡女子大学3年の「みか」です！就職活動で多くの学生が重視するのが「働き方」。私自身も休日の多さや残業時間、福利厚生といった条件面を企業選びの基準にしていました。一方で「働きやすい制度があっても形だけでは？」「本当に使われているの？」と疑問に思うこともありました。そこで今回、制度を「作る」だけでなく「使われる」ことを重視した働き方改革を進めている福岡市の不動産