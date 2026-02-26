＜HSBC女子世界選手権事前情報◇25日◇セントーサGC（シンガポール）◇6793ヤード・パー72＞米2年目の馬場咲希は充実したシーズン序盤を過ごしている。ルーキーイヤーの序盤は各大会のフィールドに入れるかに気をもみ、リシャッフル（出場優先順位）の見直しの対象だったため、出場できた試合でポイントを稼ぐことに必死だった。【最新】馬場咲希のセッティングと新ドライバー今年は予選カットがない4日間大会×2試合でシーズン