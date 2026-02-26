＜HSBC女子世界選手権初日◇26日◇セントーサGC（シンガポール）◇6793ヤード・パー72＞米国女子ツアーは、ポイントランキング上位者が出場できる春のアジアンシリーズ第2戦が開始した。日本勢は10人が出場している。日本時間9時20分に第1組がティオフ。選手たちが次々とコースへ飛び出していく。【写真】シャットフェースで振り抜く！岩井千怜の最新スイング日本勢の先陣を切るのは、10番から同午前10時9分に出る馬場咲希。そ