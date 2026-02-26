中国商務省がデュアルユース（軍民両用）製品の輸出禁止に加え、輸出審査を厳格化する「懸念リスト」にＳＵＢＡＲＵ（スバル）やＴＤＫなど２０社・大学を追加した。軍民両用品の最終使用者や最終用途が確認できないとしている。名指しされた企業の中には中国からの輸入品がないケースもあり、戸惑いの声が上がっている。「懸念リスト」の対象となった日本の企業・大学に軍民両用品を輸出する場合、輸出事業者は特別な申請が必