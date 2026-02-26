【Amazon：ソニー「ブラビア」2023年エントリーモデル】 開催期間：2月26日10時～3月11日23時59分 ソニー「ブラビア」65V型「KJ-65X75WL」 2023年エントリーモデル Amazonにて、ソニーの4Kテレビ「ブラビア」2023年エントリーモデルが特別価格で販売されている。期間は3月11日23時59分まで。 今回、Google TV機能を搭載し、ゲームやネット