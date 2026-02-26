日本マクドナルドは3月4日、"てりたまファミリー"全6種を全国のマクドナルド店舗(一部除く)で発売する。「瀬戸内レモンタルタルベーコンてりたま」(単品510円〜、バリューセット810円〜)、「てりたまバーガー」(単品440円〜、バリューセット740円〜)毎年春の定番商品として愛され続け、今年で30周年を迎える「てりたまバーガー」(単品440円〜、バリューセット740円〜)。旨みに富んだポークパティに、しょうがとリンゴ、隠し味とし