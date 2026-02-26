さまざまな業界の裏話・苦労話を軽妙につづる三五館シンシャの『職業日記シリーズ』。出版不況が叫ばれて久しい中、第一弾がヒットする絶好の滑り出しから快走を続け、約7年で取り上げた業種は26、積みあがった累計は80万部を超える。 暴露や告発本のようなおどろおどろしさはないが、元従業員が赤裸々に現役時代を振り返る内容は、知らない業界の裏側を覗き見た気分になる。 多種多様な元業界人を集め、共同作業でヒット