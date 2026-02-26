ＭＬＢ公式サイトは２５日（日本時間２６日）、今季の大胆予想７選を掲載し、ドジャース・大谷翔平投手（３１）が二刀流で５０本塁打、２００奪三振を達成するとした。同サイトのＢ・マグワイア記者は「今はメディアやファンが来季の大胆予想を語り合う時期でもある。昨季、ローリー（マリナーズ）が６０本塁打を記録することを誰が予想しただろう。大胆な予想は楽しい。さらに大胆な予想、あるいは可能性は低いが、全く不合理