ヤンキースは２５日（日本時間２６日）、昨年米野球殿堂入りを果たしたＣＣサバシア氏について、背番号「５２」を永久欠番とすると発表した。ヤ軍の永久欠番は２４人目で、ポール・オニール（２１番）以来４年ぶり。９月２６日のオリオールズ戦で式典が開催されるという。同時代のチームメートではジーター（２番）、ペティット（４６番）、ポサダ（２０番）、リベラ（４２番）が欠番となっている。サバシア氏はメジャー通