◇オープン戦ドジャース10─7ダイヤモンドバックス（2026年2月25日アリゾナ州スコッツデール）ドジャースは25日（日本時間26日）、敵地でダイヤモンドバックスとのオープン戦に臨み、10─7で勝利。オープン戦はこれで5戦全勝と負けなしとなった。先発した佐々木朗希は初回にアレナド、バルガスに2者連続で適時二塁打を浴びるなど、予定していた2回を投げきれず3失点で降板した。4回には守護神候補として今季からチーム