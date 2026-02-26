フィギュアスケート女子で銅メダルに輝いた中井亜美（17＝TOKIOインカラミ）が26日、日本テレビ「DayDay.」（月〜金曜前9・00）に生出演。エキシビションについて語った。パーソナリティーの「サバンナ」高橋茂雄から「エキシビションも凄かった。あれって、メダル取ってから出るのが決まる。どの感覚で練習してるんですか？」と質問を受けた。「（フリーが終わって）作っていただいて、2日で作って前日練習して本番」と回答