警察庁は、2025年の20歳未満の少年少女の非行状況についてとりまとめました。まず、匿名・流動型犯罪グループ（「トクリュウ」）が関与したとみられる強盗事件で検挙された人のうち、20歳未満の割合は約4割にのぼり、末端の実行役として使い捨てられている実態が確認されたということです。また、大麻事案で検挙されたのは1373人で、統計を取り始めた1990年以降、過去最多となりました。若者の間で大麻に対する危険性の意識が欠け