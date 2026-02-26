警察庁によりますと、2025年の交通事故による死者の数は2547人で前の年から116人減少しました。特に65歳以上の死者数が大きく減少していて、警察庁は歩行中の高齢者の事故に注意喚起を続けてきたことが死者数の減少につながったとみています。また、自動車などの外国籍の運転者による死亡・重傷事故は587件で、前の年から47件増加しました。国籍別では中国が136件と最多で、韓国・朝鮮が102件、ベトナムが65件、ブラジルが54件と続