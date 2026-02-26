中部鋼鈑が大幅安で４日続落している。２５日の取引終了後、２６年３月期の業績予想の下方修正を発表。株式の売り出し決議も開示しており、嫌気された。今期の売上高予想は従来の見通しから１２億円減額して５１６億円（前期比１．１％増）、最終利益予想は１０億円減額して１１億円（同３６．５％減）に見直した。最終利益は増益予想から一転して減益を計画する。主原料の鉄スクラップ価格が想定を上回る見通し。厚板の販売数量