ＪＸ金属は新値追いとなっている。２５日の取引終了後、東邦チタニウムを簡易株式交換により完全子会社化すると発表した。ＪＸ金属は邦チタとの親子上場の関係を解消し、グループ全体のリソースを活用して半導体事業を強化する方針を示しており、好感した買いが集まっている。 ＪＸ金属が次世代半導体向けＣＶＤ・ＡＬＤ用塩化物の量産化に当たって取り組んでいる邦チタとの協業を強化するほか、邦チタに不足