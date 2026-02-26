2月26日（現地時間25日、日付は以下同）。クリーブランド・キャバリアーズは、この日のミルウォーキー・バックス戦に向けて、ジェームズ・ハーデンのケガの状況をソーシャルメディアへ投稿した。 キャバリアーズは25日のニューヨーク・ニックス戦を109－94で勝利。先発ポイントガードを務めたハーデンは、32分12秒の出場で20得点4アシスト