日本ヒュームは４日続落している。２５日の取引終了後に、自社株処分による４３４万７９００株の公募とオーバーアロットメントによる上限６５万２１００株の売り出しを実施すると発表しており、需給面への影響を警戒した売りが出ているようだ。処分価格は３月５日から１０日までの期間に決定される予定で、調達資金約７４億５７００万円は運転資金として活用する方針という。 出所：MINKABU PRESS