イオンやツルハホールディングス、高島屋、松屋といった２月期決算銘柄に安いものが目立つ。きょう２６日は２月期末の配当と株主優待の権利落ち日にあたることから、処分売りの動きが優勢となっているようだ。 バロックジャパンリミテッドやエコス、ワキタ、伊澤タオルなども下落している。 （注）タイトル末尾の「◇」は本文中に複数の銘柄を含む記事を表しています。 出所：MINKABU PRESS