東邦チタニウムはストップ高の水準となる前営業日比４００円高の２２９１円でカイ気配となっている。親会社のＪＸ金属は２５日の取引終了後、邦チタを簡易株式交換により完全子会社化すると発表した。６月１日を効力発生日とし、邦チタ１株に対してＪＸ金属０．７０株を割り当て交付するとしており、邦チタに株式交換比率を意識した買いが殺到している。 邦チタは５月２８日付で上場廃止。ＪＸ金属は親子上場の関係を解消し