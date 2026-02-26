井関農機は収益性と資産効率の改善を目指す「プロジェクトＺ」を推進。概ね計画通りに進捗しており、２６年１２月期は固定費削減や業務効率化の効果が業績面に寄与する見通しだ。 今期の連結営業利益予想は前期比４２．０％増の６０億円で、期末一括配当は前期比５円増配の４５円を計画している。国内は需要が底堅いながらも一時的に生産が追いつかないため減収となりそうだが、北米のコンパクトトラクター市場の底打