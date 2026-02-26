午前１０時現在の東証プライム市場の値上がり銘柄数は１０２６、値下がり銘柄数は５１０、変わらずは５４銘柄だった。業種別では３３業種中３１業種が上昇。値上がり上位にサービス、保険、情報・通信、銀行、その他製品、海運など。値下がりは非鉄金属、ガラス・土石のみ。 出所：MINKABU PRESS