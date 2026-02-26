コカインは心血管系だけでなく、呼吸器系と消化器系にも深刻なダメージをもたらします。クラック・コカインの煙は肺組織に直接的な刺激を与え、粉末の鼻からの吸引は鼻粘膜に慢性的な炎症を引き起こします。また血管収縮により消化器系への血流も低下し、腸の虚血による組織壊死が生じることもあります。 監修医師：伊藤 有毅（柏メンタルクリニック）専門領域分類 精神科(心療内科),精神神経科,心療内科。 保有免許・