きのう（25日）夜、川崎市の県道で、男性が車にひかれ死亡しました。車はその場から走り去っていて、警察は死亡ひき逃げ事件として逃げた車の行方を追っています。きのう午後8時45分ごろ、川崎市中原区の片側2車線の県道で、「ドーンという音が鳴って振り返ったら人が倒れていた」と通行人の女性から110番通報がありました。警察によりますと、道路上にいた成人とみられる男性が車にひかれ、意識不明の状態で病院に運ばれましたが