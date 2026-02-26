去年1年間に大麻の「所持」や「使用」などで摘発された20歳未満の少年は、統計開始以降で最多の1373人だったことが警察庁のまとめで分かりました。警察庁によりますと、去年1年間に大麻の「所持」や「使用」などで摘発された20歳未満の少年は1373人と前の年と比べておよそ2割増え、1990年の統計開始以降で最多となりました。2024年12月からは所持や譲渡などに加えて大麻の「使用」が法律で禁止されていますが、「使用」での摘発は