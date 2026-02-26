【その他の画像・動画等を元記事で観る】 桑田佳祐が、2月26日に70歳・古希の誕生日を迎えた。日付が変わるのと同時にサザンオールスターズのオフィシャルサイトが更新。“NEW 70’S ここからが始まりでしょ”という大胆なキャッチコピーとともに桑田佳祐の最新アーティスト写真、ティザー映像が公開された。 ■桑田佳祐、3つの大きな発表を軸にソロとして本格的に活動 桑田佳祐は、1978年にサザ