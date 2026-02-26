26日10時現在の日経平均株価は前日比202.97円（0.35％）高の5万8786.09円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は1026、値下がりは510、変わらずは54と、値上がり銘柄数が値下がり銘柄数を大幅に上回っている。 日経平均プラス寄与度トップはＳＢＧ で、日経平均を166.86円押し上げている。次いでファストリ が126.75円、リクルート が51.34円、ＴＤＫ が47.38円、ファナック が38.61円と続く。 マイナス寄与度