26日の外国為替市場のドル円相場は午前10時時点で1ドル＝155円98銭前後と、前日午後5時時点に比べ6銭の小幅なドル高・円安。ユーロ円は1ユーロ＝184円34銭前後と39銭のユーロ高・円安で推移している。 株探ニュース