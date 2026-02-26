去年1年間にSNSを通じて性犯罪などの事件に巻き込まれた18歳未満の子どもが、1500人を超えたことが警察庁のまとめで分かりました。このうち小学生の被害は過去最多となっています。警察庁によりますと、去年1年間にSNSを通じて性犯罪などの事件に巻き込まれた18歳未満の子どもの数は1566人でした。このうち小学生の被害は前の年と比べおよそ2割増えて167人で過去最多となり、43人だった2016年のおよそ4倍になっています。また、全