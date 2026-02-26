去年1年間に、SNSをきっかけに事件の被害にあった小学生の数が過去10年で最多となったことが警察庁のまとめで明らかになりました。警察庁によりますと、2025年の1年間にSNSがきっかけとなり、事件に巻き込まれた18歳未満の子どもは1566人で、その8割以上を中高生が占めています。また被害にあった小学生は167人で前の年よりおよそ2割増え、過去10年で最多となりました。被害を受けた小学生のうち11歳が71人と最も多く、犯罪別では