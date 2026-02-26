報道の自由を守るために活動する民間団体は、去年1年間で殺害された報道関係者が過去最多の129人に上ったと発表しました。イスラエルの攻撃による死者が3分の2を占めているとしています。アメリカ・ニューヨークに本部を置く民間団体CPJ＝ジャーナリスト保護委員会によりますと、2025年に殺害されたジャーナリストやメディア関係者は129人で、CPJの調査開始以降、2024年に続き、2年連続で過去最多となりました。129人のうち86人は