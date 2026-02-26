世界初の機能でプライバシーの保護を強化した最新のスマートフォンが発売されます。【映像】のぞき見防止の機能が搭載された最新のスマートフォン韓国の電機大手、サムスンの「GalaxyS26」シリーズには、世界で初めてディスプレイ自体に覗き見防止の機能が搭載されます。（※）タップするだけでオンオフが切り替えられるほか、個別のアプリや画面上部に表示される「通知」など、設定したものだけを見えなくすることもできま