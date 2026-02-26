キューバ政府は25日、領海内に侵入したアメリカ船籍の高速船に乗っていた4人を殺害したと発表しました。キューバ政府の発表によりますと、25日午前、フロリダ州船籍の高速船がキューバの領海内で検知されました。国境警備隊が確認のため接近したところ、高速船の方から発砲があったためキューバ側が応戦し、乗っていた4人が死亡、6人が負傷したということです。乗員らの国籍などは明らかになっていませんが、アメリカのニューヨー