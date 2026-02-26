2024年から警察庁は太陽光発電施設での金属ケーブル窃盗、ドラッグストアや衣料品店での大量万引き、自動車盗難への対応を、トクリュウ対策の重要な柱と位置づけてきました。その結果、太陽光発電施設での金属ケーブル窃盗、大量万引きについてはいずれも2025年の認知件数が前年より減少しています。一方、自動車盗難の2025年の認知件数は6386件で、前年より約300件増加しました。上半期の盗まれた車種は多い順に「ランドクルーザ