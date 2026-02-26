元東方神起のジェジュン（40）が、ボーイズグループのプロデュースで、K−POP界に挑戦する。5人組「KEYVITUP（キビットアップ）」と、6人組「VAY ONN（ベイオン）」を次々と送り出す。韓国メディアが報じた。ジェジュンが、知人と2人で設立したiNKODEエンターテインメントは25日、公式SNSでグループのデビューを公式発表した。同事務所所属の男性練習生11人を2チームに分け、デビューさせることになった。チーム名やメンバー構成も