Image: ゼロタイム株式会社 こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。高級時計を一本持っている。でも、次の一本は何を選ぶべきか迷っている――そんな悩み、ありませんか?定番ブランドも魅力的だけど、周りと同じじゃつまらない。かといって、無名すぎるのも物足りない。そんなジレンマを抱える方に、東京・八王子の工房から生まれた一本をご紹介します