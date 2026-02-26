リンクをコピーする

【大戦略 SSB2】 2月26日 発売 価格： 8,778円（通常版） 11,480円（デラックス版） 13,980円（シーズンパス版） 15,480円（アルティメット版） 「大戦略 SSB2」 システムソフト・ベータは、プレイステーション 5/Nintendo Switch 2/Nintendo Switch/PC用シミュレーション「大戦略 SSB2」を本日2月26日に発売する。価