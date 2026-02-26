立憲民主党の杉尾秀哉参院議員が2026年2月24日にXを更新。同日に行われた衆院本会議で中道改革連合の小川淳也代表が代表質問に立った際、与党側からヤジが起こったとして「与党のヤジはいいんですか？」と問いかけた。「立憲議員のヤジを激しく非難されていた皆さん...」ヤジ問題をめぐっては、25年10月の高市首相の所信表明演説で演説内容をかき消すほどの激しいヤジが波紋を呼び、高市首相が演説をやめる一幕があった。ネット上