春に向けてスカートを買い足すなら、ナチュラルで好印象が狙える淡色のアイテムをチェックしてみて。今回は、プチプラアイテムを使った淡色コーデを得意とする@chii_150cmさんが太鼓判を押す【しまむら】の「淡色スカート」をご紹介。綺麗なマーメイドシルエットで、脚のラインを美しく演出してくれそうです。着こなしも合わせて参考にしてみて。 スタイルアップが狙えるマーメイドシルエット