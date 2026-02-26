自動給餌器の使い方を教わった猫の姿が話題となっています。飼い主の言葉を理解したかのような行動に、思わず驚きを隠せない人が続出。投稿は36万再生を突破し、「会話して理解してるw」「この猫ちゃんさすが」といった声が寄せられました。 【動画：自動給餌器を見つめる猫→『ボタンを長押しして』と伝えてみると…まさかの光景】 自動給餌器に挑戦 Instagramアカウント「ほたてくん ⸝⋆⸝⋆（＠scatl