佐藤菜乃花（さとう・なのか）気象予報士のお天気情報です。福岡と佐賀の26日の天気をお伝えします。「雨の翌日は花粉多い」 雨が降った日や湿度の高い日は、花粉が地面にたまります。そしてその翌日、晴れて空気が乾燥すると地面にたまっていた花粉が空気中に舞い、前日の花粉と、その日に新たに飛んだ花粉の両方が飛散することになります。 「花粉情報」 日本気象協会が発表する情報では、26日は各地で「非常に多い」よりもさら