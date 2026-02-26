１９７８年にスタートした日本で最も歴史あるアイスショー・プリンスアイスワールド（ＰＩＷ、６月２０、２１日・和歌山ビッグホエール）の２０２５―２６シーズン最新作“ＰＩＷＴＨＥＭＵＳＩＣＡＬ〜ＴｈｅＢｅｓｔｏｆＢＲＯＡＤＷＡＹ〜”の第２弾ゲストスケーターとして、ミラノ・コルティナ五輪フィギュアスケート女子と団体で銀メダルに輝いた坂本花織と、中田璃士の出演が決定したことが２６日、発表された。